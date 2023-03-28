Російський снайпер убив п’ятиразового чемпіона України, який захищав батьківщину

Спортсмен загинув від кулі ворожого снайпера

У понеділок, 27 березня, у Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) попрощалися з багаторазовим чемпіоном України з туризму Віктором Боржиєвським, який пішов на фронт добровольцем після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

36-річний Віктор загинув 17 березня від куль російського снайпера у Луганській області. Про це повідомляє ТРК "Кам’янець-Подільський".

Віктор – вихованець Кам’янець-Подільської станції юних туристів, активно займався спортивним туризмом, успішно виступав у складі команди м. Кам’янця-Подільського на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Був суддею ІІ категорії, входив до складу головної суддівської колегії обласних чемпіонатів для учнівської та студентської молоді.

З перших днів широкомасштабного вторгнення рф Бориієвський пішов на фронт, пройшов гарячі точки, кілька разів був поранений, але знову повертався до своїх побратимів. Віктор був навідником мотопіхотної роти і останніми місяцями успішно протистояв окупантам. 17 березня на Луганщині Боржиєвського було поранено ворожим снайпером. Побратими загинули, намагаючись витягнути воїна, а друга куля російського окупанта стала для Віктора фатальною.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом росіяни вбили майстра спорту України з фрі-файту Андрія Храпанова. Крім того, захищаючи місто-фортецю, загинув відомий український легкоатлет Володимир Андрощук.