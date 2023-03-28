Свитолина рассказала, как будет совмещать карьеру теннисистки и мамы

Украинка возвращается в большой спорт

Большой теннис ненадолго разлучит украинскую теннисистку Элину Свитолину с дочерью Скай, которая родилась в октябре прошлого года.

Об этом рассказала сама теннисистка в интервью BTU. Спортсменка, которая 8 месяцев не выходила на корт, собирается возобновить карьеру в США, из-за чего ненадолго расстанется с семьей. Когда начнется европейский этап сезона, украинка собирается путешествовать по Европе вместе с ребенком.

"Да, Скай не будет со мной в Чарльстоне, все же это далековато лететь, но затем, когда я вернусь в Европу и будет европейская серия турниров, будет намного легче и ей путешествовать, и мы будем находиться недалеко от дома. Так что будет намного проще все планировать", — рассказала Элина.

Свитолина начинает свое возвращение в теннис находясь за пределами топ-1000 мирового рейтинга и с 10 рейтинговыми очками. Однако украинке на первых порах поможет высокий "замороженный рейтинг" (№20 WTA). С помощью него спортсменка сможет попасть на ближайшие 12 турниров, среди которых два ТБШ и один WTA 1000. Элина также рассказала о своих ближайших целях в теннисе. Украинка собирается возобновить карьеру на турнире в Чарльстоне (США), который начнется 3 апреля.

"Сейчас у меня самой нет от себя ожиданий. Для меня важно ставить мини-задачи, которые я могу достигать в течение месяца, максимум двух. Да, есть цели, которые я бы хотела достигнуть до конца своей карьеры. Они всегда где-то в голове присутствуют. Но сейчас для меня важно распределить эти маленькие задачи и продвигаться вперед к своей форме, найти свою игру, быть физически готовой и сильной.

Это на данный момент для меня важно. Каждый раз, когда я буду выходить на корт и играть, я буду пытаться с каждой тренировкой, с каждым матчем набирать свою форму. Именно такие задачи у меня сейчас в приоритете", — поведала теннисистка.

Ранее Элина выступила против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов. По ее мнению, бойкот уничтожит украинский спорт. При этом теннисистка активно выступает против допуска представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям.