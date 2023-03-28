Світоліна розповіла, як поєднуватиме кар’єру тенісистки та мами

Українка повертається у великий спорт

Великий теніс ненадовго розлучить українську тенісистку Еліну Світоліну з дочкою Скай, яка народилася у жовтні минулого року.

Про це розповіла сама тенісистка в інтерв’ю BTU. Спортсменка, яка 8 місяців не виходила на корт, збирається відновити кар’єру в США, через що ненадовго розлучиться із сім’єю. Коли розпочнеться європейський етап сезону, українка збирається подорожувати Європою разом із дитиною.

"Так, Скай не буде зі мною в Чарльстоні, все ж таки це далеко летіти, але потім, коли я повернуся до Європи й буде європейська серія турнірів, буде набагато легше і їй подорожувати, і ми будемо недалеко від дому. Так що буде набагато простіше все планувати", — розповіла Еліна.

Світоліна починає своє повернення в теніс, перебуваючи за межами топ 1000 світового рейтингу та з 10 рейтинговими очками. Проте українці спочатку допоможе високий "заморожений рейтинг" (№20 WTA). За допомогою нього спортсменка зможе потрапити на найближчі 12 турнірів, серед яких два ТВШ та один WTA 1000. Еліна також розповіла про свої найближчі цілі в тенісі. Українка збирається відновити кар’єру на турнірі у Чарльстоні (США), який розпочнеться 3 квітня.

"Зараз у мене самої немає від себе очікувань. Для мене важливо ставити мінізавдання, які я можу досягати протягом місяця, максимум двох. Так, є цілі, які я б хотіла досягти до кінця своєї кар’єри. Вони завжди десь у голові присутні, але зараз для мене важливо розподілити ці маленькі завдання і просуватися вперед до своєї форми, знайти свою гру, бути фізично готовою та сильною.

Це зараз для мене важливо. Щоразу, коли я виходитиму на корт і гратиму, я намагатимуся з кожним тренуванням, з кожним матчем набиратиму свою форму. Саме такі завдання у мене зараз у пріоритеті”, — розповіла тенісистка.

Раніше Еліна виступила проти бойкоту змагань за участю росіян та білорусів. На її думку, бойкот знищить український спорт. При цьому тенісистка активно виступає проти допуску представників країн-агресорів до міжнародних змагань.