Колишня українська фігуристка відреагувала на гучне рішення МОК

Олімпійська чемпіонка в танцях на льоду, дружина прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова Тетяна Навка висловилася про рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів у нейтральному статусі.

Відповідний коментар Навки доступний на ТАСС. Колишня спортсменка вважає, що західні політики ламають долі спортсменам, а сам Захід прагне знищити рф.

"З одного боку, я дуже рада за тих спортсменів, які можуть отримати можливість взяти участь в Олімпійських іграх. Якщо це станеться, вболіватимемо за всіх наших на Олімпіаді й всім їм побажаємо перемоги.

З іншого боку, вся ця історія, коли політики та чиновники втручаються в таку щиру, чесну та емоційну сферу, як спорт, ламаючи долі спортсменів, які вкладають у спорт своє життя та здоров’я просто неправильно.

Впевнена, життя все розставить на свої місця. Це вкотре доводить прагнення Заходу стерти росію з лиця землі. Але ми все одно вболіватимемо за наших спортсменів і віримо, що справедливість переможе", — сказала Навка.

У мережі лише висміяли слова Навки, а один із користувачів пожартував, що підступний Захід хоче підпалити вуса Пєскову.

Нагадаємо, відомий російський фігурист, партнер Навки Роман Костомаров потрапив до реанімації. У нього діагностували лівосторонню пневмонію у поєднанні з грипом, сепсис та інтоксикацію організму.