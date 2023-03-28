МОК рекомендував допустити росіян до міжнародних змагань: названо умови
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Рішення щодо Олімпіади ухвалять пізніше
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян до міжнародних змагань у нейтральному статусі. На відміну від січневих рекомендацій, організація назвала умови, при яких представники країн-агресорів зможуть брати участь на турнірах.
Відповідну заяву МОК опублікував на своєму офіційному сайті за підсумками засідання виконкому. Оприлюднено низку вимог до росіян та білорусів, яких можуть повернути до змагань:
- Спортсмени з російським чи білоруським паспортом змагаються лише як нейтральні індивідуальні атлети.
- Командам і надалі заборонено виступати.
- Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть виступати. Персонал, який активно підтримує війну, не може виступати.
- Усім російським та білоруським військовослужбовцям не можна виступати. Персоналу, який підлягає таким умовам, також брати участь.
- Кожен спортсмен має виконати всі антидопінгові правила.
- Санкції щодо урядів та держав залишаються. Жодних змагань у росії чи РБ не може відбуватися.
- Заборона використання будь-якої символіки рф та РБ на всіх заходах, у тому числі на трибунах.
- Жоден політик (член уряду чи державного апарату) рф та Білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання.
Дані рекомендації не стосуються Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі та 2026 року в Мілані.
Раніше Міжнародна федерація фехтування вирішила допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів. Україна відразу оголосила про бойкот змагань, а низка країн почали скасовувати турніри.