МОК рекомендував допустити росіян до міжнародних змагань: названо умови

Рішення щодо Олімпіади ухвалять пізніше

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян до міжнародних змагань у нейтральному статусі. На відміну від січневих рекомендацій, організація назвала умови, при яких представники країн-агресорів зможуть брати участь на турнірах.

Відповідну заяву МОК опублікував на своєму офіційному сайті за підсумками засідання виконкому. Оприлюднено низку вимог до росіян та білорусів, яких можуть повернути до змагань:

Спортсмени з російським чи білоруським паспортом змагаються лише як нейтральні індивідуальні атлети. Командам і надалі заборонено виступати. Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть виступати. Персонал, який активно підтримує війну, не може виступати. Усім російським та білоруським військовослужбовцям не можна виступати. Персоналу, який підлягає таким умовам, також брати участь. Кожен спортсмен має виконати всі антидопінгові правила. Санкції щодо урядів та держав залишаються. Жодних змагань у росії чи РБ не може відбуватися. Заборона використання будь-якої символіки рф та РБ на всіх заходах, у тому числі на трибунах. Жоден політик (член уряду чи державного апарату) рф та Білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання.

Дані рекомендації не стосуються Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі та 2026 року в Мілані.

Раніше Міжнародна федерація фехтування вирішила допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів. Україна відразу оголосила про бойкот змагань, а низка країн почали скасовувати турніри.