МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям: названы условия

Решение по Олимпиаде примут позже

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В отличие от январских рекомендаций, организация назвала условия, при которых представители стран-агрессоров смогут участвовать на турнирах.

Соответствующее заявление МОК опубликовал на своем официальном сайте по итогам заседания исполкома. Обнародован ряд требований к россиянам и белорусам, которых могут вернуть к соревнованиям:

Спортсмены с российским или белорусским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты. Командам и дальше запрещено выступать. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать. Всем российским и белорусским военнослужащим нельзя выступать. Персоналу, который подлежит таким условиям, участвовать также. Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила. Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в рф или РБ не может происходить. Запрет на использование любой символики рф и РБ на всех мероприятиях, в том числе на трибунах. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) рф и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.

Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

Ранее Международная федерация фехтования решила допустить россиян и белорусов к международным турнирам. Украина тут же объявила о бойкоте соревнований, а ряд стран начали отменять турниры.