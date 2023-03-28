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МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям: названы условия

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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МОК обнародовал свое решение Новость обновлена 28 марта 2023, 18:08
МОК обнародовал свое решение. Фото olympics.com

Решение по Олимпиаде примут позже

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В отличие от январских рекомендаций, организация назвала условия, при которых представители стран-агрессоров смогут участвовать на турнирах.

Соответствующее заявление МОК опубликовал на своем официальном сайте по итогам заседания исполкома. Обнародован ряд требований к россиянам и белорусам, которых могут вернуть к соревнованиям:

  1. Спортсмены с российским или белорусским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты.
  2. Командам и дальше запрещено выступать.
  3. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать.
  4. Всем российским и белорусским военнослужащим нельзя выступать. Персоналу, который подлежит таким условиям, участвовать также.
  5. Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила.
  6. Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в рф или РБ не может происходить.
  7. Запрет на использование любой символики рф и РБ на всех мероприятиях, в том числе на трибунах.
  8. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) рф и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.

Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

Ранее Международная федерация фехтования решила допустить россиян и белорусов к международным турнирам. Украина тут же объявила о бойкоте соревнований, а ряд стран начали отменять турниры.

Теги:
#Олимпийские игры #Россия #Беларусь #МОК #Париж-2024