МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям: названы условия
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Решение по Олимпиаде примут позже
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В отличие от январских рекомендаций, организация назвала условия, при которых представители стран-агрессоров смогут участвовать на турнирах.
Соответствующее заявление МОК опубликовал на своем официальном сайте по итогам заседания исполкома. Обнародован ряд требований к россиянам и белорусам, которых могут вернуть к соревнованиям:
- Спортсмены с российским или белорусским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты.
- Командам и дальше запрещено выступать.
- Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать.
- Всем российским и белорусским военнослужащим нельзя выступать. Персоналу, который подлежит таким условиям, участвовать также.
- Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила.
- Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в рф или РБ не может происходить.
- Запрет на использование любой символики рф и РБ на всех мероприятиях, в том числе на трибунах.
- Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) рф и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.
Данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.
Ранее Международная федерация фехтования решила допустить россиян и белорусов к международным турнирам. Украина тут же объявила о бойкоте соревнований, а ряд стран начали отменять турниры.