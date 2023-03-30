У Польщі та Данії вигадали оригінальні рішення щодо російських спортсменів

Цивілізовані країни не хочуть змагатися з агресорами

Польща вимагатиме від російських спортсменів засудити бойові дії для допуску на турніри під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка допустила представників рф та Былорусі до міжнародних турнірів для участі у кваліфікації на Олімпійські ігри-2024.

Про це розповів міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук в ефірі радіостанції RMF FM. Він заявив, що російських фехтувальників з радістю приймуть у країні, якщо вони підпишуть заяву, яка засуджує повномасштабне вторгнення рф в Україну. Однак, жодного росіянина не пустять на Європейські ігри, які пройдуть влітку в Польщі.

"Федерація фехтування Польщі, оскільки тут ось-ось відбудеться Кубок світу, і FIE наполягає на запрошенні росіян, направила після консультацій зі мною нашу позицію про те, що росіяни та білоруси можуть бути запрошені за умови, що вони підпишуть певну заяву – про те, що не підтримують бойових дій.

Якщо російський спортсмен підпише таку заяву, я сердечно запрошую його до Польщі та до європейського спорту", – заявив Бортнічук.

Данія ухвалила радикальніше рішення. Данці відмовилися проводити міжнародні змагання з фехтування через рішення FIE щодо допуску росіян та білорусів.

"Ми дійшли висновку, що, на жаль, не в змозі це здійснити. Ми не можемо цього зробити, коли правила такі, які вони є зараз, коли росіянам та білорусам дозволено брати участь", — цитує голову Федерації фехтування Данії Яна Сильвеста Йенсена nrk.no.

Нагадаємо, Фінляндія та Німеччина пішли стопами данців у цьому питанні, а Україна оголосила бойкот усім змаганням, на яких братимуть участь російські фехтувальники.