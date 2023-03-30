В Польше и Дании придумали оригинальные решения насчет российских спортсменов

Цивилизованные страны не хотят соревноваться с агрессорами

Польша потребует от российских спортсменов осудить боевые действия для допуска на турниры под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), которая допустила представителей рф и РБ к международным турнирам для участия в квалификации на Олимпийские игры-2024.

Об этом рассказал министр спорта Польши Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM. Он заявил, что российских фехтовальщиков с радостью примут в стране, если они подпишут заявление, осуждающее полномасштабное вторжение рф в Украину. Однако, ни одного россиянина не пустят на Европейские игры, которые пройдут летом в Польше.

"Федерация фехтования Польши, поскольку здесь вот-вот состоится Кубок мира, и FIE настаивает на приглашении россиян, направила после консультаций со мной нашу позицию о том, что россияне и белорусы могут быть приглашены при условии, что они подпишут определенное заявление – о том, что не поддерживают боевые действия.

Если российский спортсмен подпишет такое заявление, я сердечно приглашаю его в Польшу и в европейский спорт", – заявил Бортничук.

Дания приняла более радикальное решение. Датчане отказались проводить международные соревнования по фехтованию из-за решения FIE касательно допуска россиян и белорусов.

"Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии это осуществить. Мы не можем этого сделать, когда правила такие, какие они есть сейчас, когда россиянам и белорусам разрешено участвовать", — цитирует главу Федерации фехтования Дании Яна Сильвеста Йенсена nrk.no.

Напомним, Финляндия и Германия пошли по стопам датчан в этом вопросе, а Украина объявила бойкот всем соревнованиям, на которых будут участвовать российские фехтовальщики.