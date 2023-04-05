УЄФА ухвалила скандальне рішення: Білорусь не буде виключена з відбору Євро-2024

Білоруські команди продовжать грати у Європі

Футбольні команди з Білорусі, якій загрожувало виключення у відборі на чемпіонат Європи-2024, будуть допущені до участі в континентальних турнірах.

Про це повідомляє Sportschau. Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проголосував 5 квітня проти рішення про їхнє виключення.

"Ми обговорили Білорусь і вирішили, що ця країна буде позбавлена жіночого чемпіонату Європи віком до 19 років", — заявив президент УЄФА Александер Чеферін. Загалом, за його словами, "ситуація відстежується".

Примітно, що на ім’я керівника УЄФА надійшов лист від понад 100 членів парламенту ЄС з вимогою виключити Білорусь з євротурнірів.

На їхню думку, участь білоруської збірної у відборі на чемпіонат Європи 2024 року буде використана диктатором РБ олександром лукашенком у тому, щоб довести, що він визнаний в міжнародному співтоваристві.

Збірну Білорусі допустили до жеребкування відбору на Євро-2024, але після визнання лукашенка участі у війні Росії проти України з’явилася можливість усунення команди.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) буде змушена зняти збірну України з кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року, оскільки там бере участь Білорусь, тоді як Кабмін постановив заборонити українським атлетам виступати на міжнародних турнірах, де беруть участь росіяни та білоруси.