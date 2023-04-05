Звинувачення у корупції не завада: одіозний Павелко переобрався у виконком УЄФА

Функціонера обрано на 4-річний термін

Сьогодні, 5 квітня, Андрій Павелко, про усунення якого з посади президента Української асоціації футболу (УАФ) Печерським судом повідомляли медіа, виграв вибори до виконкому Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на його 47 конгресі.

Як повідомляє акаунт організації в Twitter, функціонера обрано на 4-річний термін. Компанію йому склали Філіп Діалло (Франція), Петр Фоушек (Чехія), Леван Кобіашвілі (Грузія), Єспер Меллер Крістенсен (Данія), Арманд Дука (Албанія), Ганс-Йоахім Ватцьке (Німеччина) та Луїс Рубіалес (Іспанія).

Чинного главу УЄФА Александера Чеферіна було переобрано на другий повний термін до 2027 року. Словенський президент не мав конкурентів під час голосування.

Українські журналісти по-різному відреагували на перемогу Павелка.

"Андрія Павелка обрано до виконкому УЄФА. На 4 роки. Нічого хорошого в українському футболі очікувати не варто. УЄФА пофіг на весь бардак, який відбувається в українському футболі", — написав Роман Бебех.

"Україна зберегла своє місце у Виконкомі УЄФА! І саме це сьогодні головне. Присутність нашої держави в керівному органі важлива на противагу і тому, що ще 2 роки свій голос там, на жаль, поки матиме представник рф", — переконаний Ігор Бурбас.

"Все, що ви не знали про УЄФА і боялися спитати.

- підозрюваного в криміналі

- підозрюваного із запобіжним заходом

- заборона виїзду з України

- звільненого з посади голови УАФ

Андрія Павелка переобрали до членів виконкому УЄФА. 31 голос із 55. Це менше за всіх обраних кандидатів. Але достатньо, щоб продовжувати подобатися президенту УЄФА, словенцю — Александеру Чеферіну", — нарікає Костянтин Андріюк.

Нещодавно у ЗМІ повідомлялося, що Печерський суд ухвалив рішення усунути Андрія Павелка з посади голови УАФ. При цьому функціонера вже відстороняли з посади. Асоціація це спростовувала.

Пізніше з’явилася інформація, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак проти того, щоб збірну України з футболу очолив Сергій Ребров, поки УАФ керує Павелко.