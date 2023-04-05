Україна залишається у заявці на проведення ЧС-2030 з футболу

У Португалії розпочався Конгрес УЄФА

Україна залишається у спільній заявці на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу разом із трьома іншими країнами – Іспанією, Португалією та Марокко. У березні з’явилася інформація, що Україну виключать зі спільної заявки.

Про це заявив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта на початку засідання Конгресу УЄФА, передає пресслужба організації у Twitter.

"У нас же амбіція — разом з Іспанією, Марокко та Україною — організувати чемпіонат світу-2030 спільною заявкою між двома берегами Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, що об’єднує спорт та найкращі цінності двох континентів: Європи та Африки", — цитує Кошту. CNN.

Зазначимо, що на початку березня ЗМІ передавали, що Україну виключать зі спільної заявки на проведення ЧС-2024, а замість неї візьмуть Марокко. Вибір господаря чемпіонату світу буде зроблено на конгресі ФІФА у 2024 році.

Нагадаємо, в Українській асоціації футболу (УАФ) після подачі спільної заявки з Іспанією та Португалією заявляли, що матчі Мундіалю у 2030 році можуть пройти в Криму та на Донбасі.