Суркіс засвітився на матчі "Динамо" і став об’єктом жартів

У Мережі завірусилося фото боса київського клубу на футболі

Відвідування матчу київської команди у Львові проти однойменного клубу президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, який у 2022 році за даними ЗМІ виїхав до Монте-Карло, привело до появи жартів.

Меми на цю тему опублікував Брутальний футбол. Компанію функціонеру склав президент "Руху" Григорій Козловський. За інформацією журналістів Ігоря Бурбаса та Михайла Співаковського, з грудня минулого року функціонер також перебуває за кордоном.

Користувачі не забули, як Суркіс та Козловський виступили проти єдиного телепулу, тому матчі їхніх клубів не транслює Setanta Sports.

Інші автори мемів згадали захоплення президентом "Динамо" грою в казино. Також знайшлося місце і коментатору Віктору Вацку, який любить рибалку.

Ймовірна відсутність Суркіса в Україні надихнула користувачів на мем, що нагадує про мобілізацію військовозобов’язаних на тлі повномасштабної війни з Росією.

"Динамо" перемогло "Рух" з рахунком 2:0 завдяки голам Ваната та Раміреса в другому таймі.

"Рух" – "Динамо". Відео голів та огляд матчу

Нещодавно екстренер Мирон Маркевич висміяв Суркіса через трансфер колишнього лідера "Динамо" Віктора Циганкова до "Жирони".

Раніше президент "Динамо" пояснив, чому головний тренер Мірча Луческу залишиться в команді.