Найкращий гол року? Футболістка "Арсеналу" "вбила павука" у Лізі чемпіонів (відео)

Феноменальне взяття воріт відбулося у жіночій Лізі чемпіонів

У середу, 29 березня, жіноча команда "Арсеналу" вибила мюнхенську "Баварію" із чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. До речі, чоловіча команда Канонірів припинила боротьбу в єврокубках, пропустивши безглуздий гол із центру поля.

Лондонський колектив переміг удома мюнхенців з рахунком 2:0. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Переможний гол у матчі записала на свій рахунок норвежка Фріда Монум. Півзахисниця після блискучої комбінації з-за меж штрафного майданчика в дотик пробила в "дев’ятку" воріт німецького колективу. Взяття воріт відразу стало вірусним у мережі. Користувачі зазначили, що гол був забитий у фірмовому стилі "Арсеналу" — короткі швидкі паси та блискавичне завершення.

Ще в першому таймі Каноніри подвоїли перевагу завдяки точному удару шведки Стіни Блакстеніус. Перемога у двоматчевому протистоянні із загальним рахунком 2:1 допомогла "Арсеналу" вийти у півфінал жіночої Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу жіночої Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Баварія":

Раніше український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко подякував російському клубу. Нагадаємо, українець у матчі єврокубка помстився супернику.