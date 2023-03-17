"Арсенал" Зінченка попрощався з єврокубками, пропустивши гол із центру поля (відео)

Команда українця тепер зосередиться на АПЛ

У четвер, 16 березня, лондонський "Арсенал", за який виступає захисник збірної України Олександр Зінченко, провів гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти лісабонського "Спортінга".

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Арсенал", завершилася з рахунком 1:1 в основний час, а в серії пенальті перемогу відсвяткували португальці — 3:5 (за пенальті). Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рахунок у поєдинку відкрив хавбек Канонірів Граніт Джака, а у другому таймі "Спортінг" відігрався завдяки суперголу Педру Гонсалвеша з центру поля. Зінченко відіграв весь матч, але пенальті у серії 11-метрових ударів не бив.

Зазначимо, що перша гра, що проходила в Лісабоні, завершилася з рахунком 2:2. Таким чином, у наступний раунд турніру за сумою двох матчів пробився "Спортінг". "Арсенал" залишає єврокубки. До слова, Зінченко в першій грі помстився супернику-грубіяну в ході матчу.

відеоогляд першого матчу 1/8 фіналу "Спортінг" — "Арсенал"

Раніше повідомлялося, що Зінченко потрапив до складу збірної України на матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Англії (26 березня).