Капітан Зіна: українець одягнув синьо-жовту пов’язку на матч АПЛ (відео)

"Арсенал" здобув важливі три очки у чемпіонських перегонах

У 25-му турі чемпіонату Англії "Лестер" на своєму полі приймав "Арсенал". Лондонський клуб вивів на матч із капітанською пов’язкою Олександр Зінченко. Раніше українець подарував юному фанату свою футболку.

Цими днями клуби англійської Прем’єр-ліги підтримують Україну в річницю повномасштабного вторгнення. Усі капітани виходять на гру у синьо-жовтих пов’язках. А "Арсенал" пішов далі та вирішив на один матч капітаном зробити українця Зінченка.

Лондонський клуб здобув мінімальну перемогу – 1:0. Єдиний гол у матчі на 46-й хвилині забив Габріел Мартінеллі.

Зінченко провів на полі майже весь матч і було замінений вже у компенсований час.

Ця перемога дозволила "Арсеналу" ще впевненіше почуватися в чемпіонських перегонах.

Турніра таблиця чемпіонату Англії

Раніше Зінченко розповів, як з нього сміялися партнери з "Арсеналу" через його слова про боротьбу за чемпіонство. Нагадаємо, Олександр оригінально відсвяткував гол у матчі проти "Брайтону". Ми також повідомляли, що Олександру Зінченка підкорилося унікальне досягнення в АПЛ.