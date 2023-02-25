Капитан Зина: украинец надел сине-желтую повязку на матч АПЛ (видео)

"Арсенал" добыл важные три очка в чемпионской гонке

В 25-туре чемпионата Англии "Лестер" на своем поле принимал "Арсенал". Лондонский клуб вывел на матч с капитанской повязкой Александр Зинченко. Ранее украинец подарил юному фанату свою футболку.

В эти дни клубы английской Премьер-лиги поддерживают Украину в годовщину полномасштабного вторжения. Все капитаны выходят на игру в сине-желтых повязках. А "Арсенал" пошел дальше и решил на один матч капитаном сделать украинца Зинченко.

Лондонский клуб одержал минимальную победу — 1:0. Единственный гол в матче на 46-й минуте забил Габриэл Мартинелли.

Зинченко провел на поле почти весь матч и был заменен уже в компенсированное время.

Эта победа позволила "Арсеналу" еще более уверенно себя чувствовать в чемпионской гонке.

Турнирая таблица чемпионата Англии

Ранее Зинченко рассказал, как с него смеялись партнеры по "Арсеналу" из-за его слов о борьбе за чемпионство. Напомним, Александр оригинально отпраздновал гол в матче против "Брайтона". Мы также сообщали, что Александра Зинченко покорилось уникально достижение в АПЛ.