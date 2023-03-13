Збірну росію з футболу допустили до офіційних турнірів: де виступлять агресори

Росіяни зіграють у чемпіонаті Центральної Азії

Російський спорт продовжує поступове повернення на міжнародну арену після санкцій за військове вторгнення на територію України. Нещодавно до змагань було допущено російських фехтувальників. Тепер збірна росії з футболу зіграє на офіційному турнірі.

Як повідомляє sports.ru, збірна росії виступить на чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної асоціації.

Про це повідомив речник Федерації футболу Таджикистану Фарідун Салієв.

"Збірна росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який пройде з 9 по 21 червня цього року", — сказав Салієв.

Своє підтвердження для участі у чемпіонаті CAFA-2023 серед національних збірних дали усі шість членів футбольної асоціації – Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан.

Раніше повідомлялося, що росія намагалася шантажувати УЄФА переходом до Азіатської конфедерації футболу, проте росіяни все ще хочуть залишитись у європейському футболі.

Додамо, що росію позбавили права на проведення Суперкубку УЄФА-2023.