Збірну росію з футболу допустили до офіційних турнірів: де виступлять агресори
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Росіяни зіграють у чемпіонаті Центральної Азії
Російський спорт продовжує поступове повернення на міжнародну арену після санкцій за військове вторгнення на територію України. Нещодавно до змагань було допущено російських фехтувальників. Тепер збірна росії з футболу зіграє на офіційному турнірі.
Як повідомляє sports.ru, збірна росії виступить на чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної асоціації.
Про це повідомив речник Федерації футболу Таджикистану Фарідун Салієв.
"Збірна росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який пройде з 9 по 21 червня цього року", — сказав Салієв.
Своє підтвердження для участі у чемпіонаті CAFA-2023 серед національних збірних дали усі шість членів футбольної асоціації – Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан.
Раніше повідомлялося, що росія намагалася шантажувати УЄФА переходом до Азіатської конфедерації футболу, проте росіяни все ще хочуть залишитись у європейському футболі.
Додамо, що росію позбавили права на проведення Суперкубку УЄФА-2023.