Роналду вперше програв у Саудівській Аравії: лють футболіста завірусилася у соцмережах (відео)

Португалець був незадоволений результатом зустрічі

У 20 турі чемпіонату Саудівської Аравії зустрілися два лідери турнірної таблиці — "Аль-Наср" та "Аль-Іттіхад". Кріштіану Роналду зазнав першої поразки в новій команді. Раніше суперник відмовився потиснути руку португальцю.

Роналду вийшов у стартовому складі "Аль-Насра", але результативними діями відзначитись не зміг. Проте Ромаріньо на 80-й хвилині забив за "Аль-Іттіхад" і приніс своїй команді мінімальну перемогу — 1:0.

Цей успіх вивів "Аль-Іттіхад" на перше місце у турнірній таблиці. Клуб на одне очко випереджає "Аль-Наср".

Кріштіану був дуже злий після фінального свистка. Він сильно обурювався, залишаючи поле, а потім копнув пляшки, що лежали на землі. Відео одразу ж стало хітом у соціальних мережах.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду отримав першу нагороду в Саудівській Аравії. Він став найкращим футболістом за підсумками лютого.

Нагадаємо, що в одному з поєдинків "Аль-Насра" сарана буквально атакувала стадіон. Комахи були на трибунах та на полі. Роналду у тому поєдинку забив чотири голи.

До речі, минулої осені була інформація, що Кріштіану купив у Португалії будинок за 18 млн євро. Це найдорожча нерухомість у всій Португалії. А тепер стало відомо, що Роналду продає свій шикарний будинок біля Манчестера.