"Футбольна годівниця": скільки отримують від УАФ Блохін, Бєланов, Михайличенко та інші (відео)

Українські легенди футболу непогано заробляють на пенсії

Журналісти програми "Гроші" проаналізували зарплатні відомості Української асоціації футболу (УАФ) та підконтрольних підприємств у 2021 та 2022 роках. Нагадаємо, печерський суд міста Києва усунув президента УАФ Андрія Павелка з посади до 17 березня 2023 року.

Зарплатні дані деяких футбольних функціонерів за листопад 2022 року опублікував журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook. Він назвав цей список "Скромні зарплати працівників найчеснішої та найпрозорішої Української Асоціації Футболу".

За даними Андрія, легенди українського футболу продовжують непогано заробляти, працюючи в УАФ. Власники "Золотого м’яча" Ігор Бєланов та Олег Блохін заробили за листопад 125 тис. та 172 тис. грн відповідно. Колишні "динамівці" Анатолій Дем’яненко та Олексій Михайличенко отримали 225 000 грн та 329 000 грн відповідно.

Примітно, що колишній головний тренер збірної України Олександр Петракова заробив у листопаді 435 000 грн, а його колега із жіночої збірної іспанець Луїс Кортес – 612 000 грн.

Костянтин Андріюк показав зарплати в УАФ

Нагадаємо, після звільнення Петракова головну команду країни очолив Руслан Ротань. Все б нічого, але фахівець працює також з українською "молодіжкою" та ФК "Олександрією". Після матчу відбору на ЧЄ-2024 з Англією наша команда знову може залишитися без тренера.