Бардак у збірній України: після Англії команда знову буде без тренера

У стані національної команди відбуваються дивні речі

Новоспечений виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань не знав, коли його потенційний змінник Сергій Ребров закінчить роботу за контрактом в "Аль-Айні".

Відповідне інтерв’ю Ротаня доступне на YouTube-каналі ТаТоТаке. У результаті в червні 2023 року може виникнути ситуація, коли головна команда країни не матиме тренера, адже Ротаню, який також тренує ФК "Олександрія" та "молодіжку", доведеться зосередитися на чемпіонаті Європи U-21.

- Ви знаєте, коли закінчується контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном"?

– Точної дати не скажу, але це кінець…

- Ось, це важливий момент, кінець якогось місяця? Травня чи червня?

- Кінець травня.

– Формально це кінець червня, 30-го. Якщо "Аль-Айн" не відпустить його у травні, то це означає, що 16 та 19 червня Ребров не зможе тренувати збірну України.

- Я про це не знав, — сказав Ротань.

Збірна України на молодіжному Євро-2023 стартує матчем із Хорватією (21.06). Національна команда 16 та 19 червня зіграє у відборі на ЧЄ-2024 проти команд Північної Македонії та Мальти відповідно. УАФ найняла Ротаня по суті на один матчіз Англією (26.03.2023). Потім команду має прийняти Ребров, проте його контракт із "Аль-Айном" діє до кінця червня.

Раніше Ротань оголосив склад збірної України на матч кваліфікації на ЧЄ-2024 з англійцями. До речі, призначення Ротаня викликало хвилю критики, адже на нього "повісили" одразу три команди.