Бардак в сборной Украины: после Англии команда снова будет без тренера
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В стане национальной команды происходят странные вещи
Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань не знал, когда его потенциальный сменщик Сергей Ребров закончит работу по контракту в "Аль-Айне".
Соответствующее интервью Ротаня доступно на YouTube-канале ТаТоТаке. В итоге в июне 2023 года может возникнуть ситуация, когда у главной команды страны не будет тренера, ведь Ротаню, который также тренирует ФК "Александрия" и "молодежку", придется сосредоточиться на чемпионате Европы U-21.
– Вы знаете, когда заканчивается контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном"?
– Точную дату не скажу, но это конец…
– Вот, это важный момент, конец какого месяца? Мая или июня?
– Конец мая.
– Формально это конец июня, 30-го. Если "Аль-Айн" не отпустит его в мае, то это означает, что 16 и 19 июня Ребров не сможет тренировать сборную Украины.
– Я об этом не знал, – сказал Ротань.
Сборная Украины на молодежном Евро-2023 стартует матчем с Хорватией (21.06). Национальная команда 16 и 19 июня сыграет в отборе на ЧЕ-2024 против команд Северной Македонии и Мальты соответственно. УАФ наняла Ротаня по сути на один матч с Англией (26.03.2023). Затем команду должен принять Ребров, однако его контракт с "Аль-Айном" действует до конца июня…
Ранее Ротань объявил состав сборной Украины на матч квалификации на ЧЕ-2024 с англичанами. К слову, назначение Ротаня вызвало волну критики, ведь на него "повесили" сразу три команды.