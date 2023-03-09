Бардак в сборной Украины: после Англии команда снова будет без тренера

В стане национальной команды происходят странные вещи

Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань не знал, когда его потенциальный сменщик Сергей Ребров закончит работу по контракту в "Аль-Айне".

Соответствующее интервью Ротаня доступно на YouTube-канале ТаТоТаке. В итоге в июне 2023 года может возникнуть ситуация, когда у главной команды страны не будет тренера, ведь Ротаню, который также тренирует ФК "Александрия" и "молодежку", придется сосредоточиться на чемпионате Европы U-21.

– Вы знаете, когда заканчивается контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном"?

– Точную дату не скажу, но это конец…

– Вот, это важный момент, конец какого месяца? Мая или июня?

– Конец мая.

– Формально это конец июня, 30-го. Если "Аль-Айн" не отпустит его в мае, то это означает, что 16 и 19 июня Ребров не сможет тренировать сборную Украины.

– Я об этом не знал, – сказал Ротань.

Сборная Украины на молодежном Евро-2023 стартует матчем с Хорватией (21.06). Национальная команда 16 и 19 июня сыграет в отборе на ЧЕ-2024 против команд Северной Македонии и Мальты соответственно. УАФ наняла Ротаня по сути на один матч с Англией (26.03.2023). Затем команду должен принять Ребров, однако его контракт с "Аль-Айном" действует до конца июня…

Ранее Ротань объявил состав сборной Украины на матч квалификации на ЧЕ-2024 с англичанами. К слову, назначение Ротаня вызвало волну критики, ведь на него "повесили" сразу три команды.