Футболист сборной Украины впервые рассказал, как вырубил россиянина в Турции (видео)

Футболист рассказал, что произошло в Турции

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан рассказал о деталях конфликта с россиянином во время сбора донецкой команды в Турции.

Соответствующее интервью игрока доступно на YouTube-канале Горняков. Футболист отметил, что конфликт начался из-за поведения россиянина.

"Это было где-то вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женой. Видит, что мы "Шахтер", что мы из Украины, и выкрикнул красно-белый "Спартак" чемпион". Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: "Подожди, Сик. Здесь же дети". Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они. Петрович говорит: "это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка". Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него. Он кричит: "Спартак" – чемпион, россия – forever". Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы", – сказал Сикан.

Ранее сообщалось, что Сикан попал в резервный список национальной команды на матч с Англией. Игра со "Львами" запланирована на конец марта.