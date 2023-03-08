Футболіст збірної України вперше розповів, як вирубив росіянина у Туреччині (відео)

Футболіст розповів, що сталося у Туреччині

Форвард "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан розповів про деталі конфлікту з росіянином під час збору донецької команди у Туреччині.

Відповідне інтерв’ю гравця є на YouTube-каналі Гірників. Футболіст зазначив, що конфлікт розпочався через поведінку росіянина.

"Це було десь увечері. Я йшов з Ромою Терновим, який у нас займається взуттям. Ми йшли грати у більярд. Він був з дітьми, з жінкою. Бачить, що ми "Шахтар", що ми з України, і викрикнув "красно-белый "Спартак" чемпион". Я в той момент не почув. Рома розповів мені, що він кричав. А я ще на початку зборів казав, що якщо ні з ким з росіян не поб'ємось, то можна вважати, що збори провалені.

Розвертаюсь, починаю говорити. Рома мені каже: "та почекай, Сік. Тут же діти". Стоїмо, спокійно спілкуємось між собою. І тут ми чуємо, що хтось російською розмовляє, кричить. Дивлюсь, а це вони. Петрович говорить: "це російський чудак, я відсів, бо була б бійка". Я вже на низькому старті, бо це така бидлота. Не дозволю, щоб так поводили себе в готелі чи ще десь.

Сидимо. Він вже пішов у свій номер з друзями, жінками чи не знаю, ким. Бачить, що ми сидимо в стороні. І ми всі дивимось на нього. Він кричить: "Спартак" — чемпион, Россия — forever". Я одразу встаю, підходжу. Слово за слово, я даю йому ляпаса. Він впав на плитку, намагався піднятись, але у нього не вийшло. А через день їх вигнали з готелю, — сказав Сікан.

Раніше повідомлялося, що Сікан потрапив до резервного списку національної команди на матч з Англією. Гра зі "Левами" запланована на кінець березня.