"Футбольная кормушка": сколько получают от УАФ Блохин, Беланов, Михайличенко и другие (видео)

Украинские легенды футбола неплохо зарабатывают на пенсии

Журналисты программы "Деньги" проанализировали зарплатные сведения Украинской ассоциации футбола (УАФ) и подконтрольных предприятий в 2021 и 2022 годах. Напомним, печерский суд города Киева отстранил президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности до 17 марта 2023 года.

Зарплатные данные некоторых футбольных функционеров за ноябрь 2022 года привел журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook. Он назвал данный список "Скромные зарплаты работников самой честной и прозрачной Украинской Ассоциации Футбола".

По данным Андриюка, легенды украинского футбола продолжают неплохо зарабатывать, работая в УАФ. Обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин заработали за ноябрь 125 тыс. и 172 тыс. грн соответственно. Бывшие "динамовцы" Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко получили 225 000 грн и 329 000 грн соответственно.

Примечательно, что бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков заработал в ноябре 435 000 грн, а его коллега по женской сборной испанец Луис Кортес – 612 000 грн.

Константин Андриюк показал зарплаты в УАФ

Напомним, после увольнения Петракова главную команду страны возглавил Руслан Ротань. Все бы ничего, но специалист работает также с украинской "молодежкой" и ФК "Александрией". После матча отбора на ЧЕ-2024 с Англией наша команда может снова остаться без тренера.