Роналду впервые проиграл в Саудовской Аравии: ярость футболиста завирусилась в соцсетях (видео)

Португалец был недоволен результатом встречи

В 20 туре чемпионата Саудовской Аравии встретились два лидера турнирной таблицы — "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад". Криштиану Роналду потерпел первое поражение в новой команде. Ранее соперник отказался пожать руку португальцу.

Роналду вышел в стартовом составе "Аль-Насра", но результативными действиями отличиться не смог. Зато Ромариньо на 80-й минуте забил за "Аль-Иттихад" и принес своей команде минимальную победу — 1:0.

Этот успех вывел "Аль-Иттихад" на первое место в турнирной таблице. Клуб на одно очко опережает "Аль-Наср".

Криштиану был очень злой после финального свистка. Он сильно возмущался, покидая поле, а потом пнул лежавшие на земле бутылки. Видео сразу же стало хитом в социальных сетях.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду получил первую награду в Саудовской Аравии. Он стал лучшим футболистом по итогам февраля.

Напомним, что в одном из поединков "Аль-Насра" саранча буквально атаковала стадион. Насекомые были на трибунах и на поле. Роналду в том поединке забил четыре гола.

Кстати, прошлой осенью была информация, что Криштиану купил в Португалии дом за 18 млн евро. Это самая дорогая недвижимость во всей Португалии. А теперь стало известно, что Роналду продает свой шикарный дом возле Манчестера.