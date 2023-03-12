Український воротар відбив два пенальті поспіль: унікальний момент у футболі (відео)

Гра у Рівному завершилася зі скандалом

У неділю, 12 березня, "Верес" у рамках матчу 17-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 приймав "Ворсклу".

Зустріч, що проходила у Рівному на стадіоні "Авангард", завершилась із рахунком 2:2. Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем’єр-ліги.

Команди за 90 хвилин забили чотири голи. Примітно, що перший гол полтавців був забитий з порушенням правил. Таулант Сефері отримав передачу з лівого флангу, прибрав захисника та закрутив м’яч у дальній кут. Однак перед передачею на албанця м’яч залишив поле, що чітко показав повтор. Система VAR на матчі не працювала, а тому помилку рефері виправити не було кому.

Потім господарі забили двічі зусиллями Василя Кравця та Миколи Гайдучика, а полтавці за 5 хвилин до закінчення основного часу матчу відігралися зусиллями того ж Сефері, який реалізував пенальті.

У додатковий час суддя призначив пенальті у ворота "Ворскли". Кіпер гостей Павло Ісенко витягнув удар Кльоца, проте господарі тут же заробили ще один 11-метровий. До точки підійшов Вовченко, але й він не зумів переграти 19-річного воротаря полтавців.

Відеоогляд матчу "Верес" — "Ворскла":

Повне відео матчу "Верес" — "Ворскла":

Раніше повідомлялося, що VAR відібрав гол у Михайла Мудрика у матчі чемпіонату Англії.

Нагадаємо, Олександр Зінченко оригінально "помстився" супернику під час матчу Ліги Європи.