Украинский вратарь отбил два пенальти подряд: уникальный момент в футболе (видео)

Игра в Ровно завершилась со скандалом

В воскресенье, 12 марта, "Верес" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 принимал "Ворсклу".

Встреча, проходившая в Ровно на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Команды за 90 минут забили четыре гола. Примечательно, что первый гол полтавчан был забит с нарушением правил. Таулант Сефери получил передачу с левого фланга, убрал защитника и закрутил мяч в дальний угол. Однако перед передачей на албанца мяч покинул поле, что четко показал повтор. Система VAR на матче не работала, а потому ошибку рефери исправить было некому.

Затем хозяева забили дважды усилиями Василия Кравца и Николая Гайдучика, а полтавчане за 5 минут до окончания основного времени матча отыгрались усилиями того же Сефери, реализовавшего пенальти.

В дополнительное время судья назначил пенальти в ворота "Ворсклы". Кипер гостей Павел Исенко вытащил удар Клеца, однако тут же хозяева заработали еще один 11-метровый. К точке подошел Вовченко, но и он не сумел переиграть 19-летнего вратаря полтавчан.

Видеообзор матча "Верес" — "Ворскла":

Полное видео матча "Верес" — "Ворскла":

Ранее сообщалось, что VAR отобрал гол у Михаила Мудрика в матче чемпионата Англии.

Напомним, Александр Зинченко оригинально "отомстил" сопернику во время матча Лиги Европы.