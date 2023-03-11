У Мудрика отобрали первый гол в Англии: видео эпизода

Украинец отметился первым результативным действием в АПЛ

В 27 туре чемпионата Англии "Челси" обыграл "Лестер" — 3:1. Украинский полузащитник вышел в стартовом составе лондонского клуба. Кстати, Александр Усик уверен, что Мудрик может выиграть "Золотой мяч".

Мудрик мог стать героем встречи, если бы не VAR. Во втором тайме украинец мастерски реализовал выход один на один. Но оказалось, что легионер был в положении вне игры.

Тем не менее, первым результативным действием в АПЛ Михаил таки отметился. Мудрик головой сделал пас на Ковачича, который забил третий гол "Челси" в матче.

На 82-й минуте Мудрика заменили.

"Лестер" — "Челсі" — 1:3

Голы: Дака (39) — Чилвелл (11), Гаверц (45+6), Ковачич (78).

Победа позволила "Челси" закрепиться на десятой позиции в чемпионате Англии. Но до зоны Лиги чемпионов еще очень далеко.

Ранее, чтобы остановить поток хейта Мудрик закрыл доступ к комментариям на своей странице в Instagram. После перехода в "Челси" Михаил набрал почти миллион новых подписчиков в Instagram. Теперь за Мудриком следят 1,3 млн человек, хотя раньше футболист не входил даже в десятку самых популярных украинских спортсменов.