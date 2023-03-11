У Мудрика відібрали перший гол в Англії: відео епізоду

Українець відзначився першою результативною дією в АПЛ

У 27 турі чемпіонату Англії "Челсі" обіграв "Лестер" — 3:1. Український півзахисник вийшов у стартовому складі лондонського клубу. До речі, Олександр Усик упевнений, що Мудрик може виграти "Золотий м’яч".

Мудрик міг стати героєм зустрічі, якби не VAR. У другому таймі українець майстерно реалізував вихід віч-на-віч. Але виявилося, що легіонер був у положенні поза грою.

Проте першою результативною дією в АПЛ Михайло таки відзначився. Мудрик головою зробив пас на Ковачича, який забив третій гол "Челсі" у матчі.

На 82-й хвилині Мудрика замінили.

"Лестер" — "Челсі" — 1:3

Голи: Дака (39) — Чілвелл (11), Гаверц (45+6), Ковачич (78).

Перемога дозволила "Челсі" закріпитися на десятій позиції у чемпіонаті Англії. Але до зони Ліги чемпіонів дуже далеко.

Раніше, щоб зупинити потік хейту, Мудрик закрив доступ до коментарів на своїй сторінці в Instagram. Після переходу до "Челсі" Михайло набрав майже мільйон нових підписників у Instagram. Тепер за Мудриком стежать 1,3 млн осіб, хоча раніше футболіст не входив навіть до десятки найпопулярніших українських спортсменів.