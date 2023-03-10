17 тур чемпионата Украины: расписание, результаты, видео
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Центральным матчем тура будет противостояние "Днепр-1" — "Динамо"
На выходных пройдут матчи 17 тура украинской Премьер-лиги. В центральном поединке сойдутся команды, которые ведут борьбу за золотые медали. "Днепр-1" принимает "Динамо".
А "Шахтер", после матча в Лиге Европы с "Фейеноордом", сыграет гостевой поединок против "Кривбасса".
17 тур чемпионата Украины
Суббота, 11 марта
13:00. "Минай" — "Александрия"
14:00. "Заря" — "Львов"
14:00. "Ингулец" — "Мееталлист"
15:00. "Черноморец" — "Металлист 1925"
Воскресенье, 12 марта
13:00. "Днепр-1" — "Динамо"
13:00. "Верес" — "Ворскла"
14:00. "Кривбасс" — "Шахтер"
15:00. "Рух" — "Колос"
Турнирная таблица
Напомним, форвард "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как побил россиянина в Турции. Ранее Александр Усик назвал украинского футболиста, который может выиграть "Золотой мяч".