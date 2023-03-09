"Шахтер" упустил победу: видеообзор матча с "Фейеноордом" в Лиге Европы

Все решится в Роттердаме на следующей неделе

В четверг, 9 марта, донецкий "Шахтер" провел первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 с роттердамским "Фейеноордом".

Встреча, проходившая в Варшаве на стадионе "Войска Польского", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

С первых минут гости взяли мяч под свой контроль и начали планомерно атаковать ворота "Шахтера". Давление усилилось во втором тайме. Только мастерство вратаря Горняков Анатолия Трубина раз за разом выручало украинскую команду. Несмотря на тотальное преимущество нидерландцев, "Шахтер" забил, но добыть победу не сумел. На 79-й минуте Ярослав Ракицкий спиной переправил мяч в сетку ворот после подачи с углового. А на 88-й минуте Эсекьель Бульяуде сравнял счет.

"Шахтер" – "Фейеноорд" – 1:1

Голы: Ракицкий (79) – Бульяуде (88)

Предупреждение: Виффер (70)

"Шахтер": Трубин, Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор, Степаненко, Крыськив (Джурасек, 62), Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келси, 62).

"Фейеноорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Шиманьски (Дилросун, 73), Кекчю, Виффер, Идрисси (Пайшао, 73), Данило Перейра, Джаханбакш (86).

Статистика матча Шахтер - Фейеноорд

Полный видеообзор встречи:

Отметим, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме (Нидерланды). Победитель 2-матчевого противостояния пробьется в четвертьфинал турнира. Жеребьевка этой стадии соревнований пройдет 17 марта в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

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