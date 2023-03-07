Пятов, как Пугачева: голкипера "Шахтера" высмеяли за вызов в сборную

Вратарь в этом сезоне сыграл один матч

Накануне исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань назвал футболистов, которые будут готовиться к отборочному матчу Евро-2024 с Англией.

Известный украинский тренер Олег Федорчук остался недоволен вызовом в сборную голкипера "Шахтера" Андрея Пятова. Вратарь уже объявлял о завершении карьеры, но попал в резервный список на поединок со сборной Англией.

Федорчук предположил, что Ротань вызвал Пятова из-за того, что голкиперу нужно по какому-то поводу съездить в Лондон.

"Алла Пугачева тоже заканчивала карьеру, причем четыре раза. А уж сколько Поплавский уходил со сцены! Может, Пятову надо съездить в Лондон, что-то купить. Пятов – третий голкипер в "Шахтере"!

Я вообще не помню случая, чтобы вызывали третьего вратаря какого-нибудь клуба. Стоит футболисту не играть на протяжении месяца, он уже теряет кондиции. Поэтому решение вызвать Пятова в сборную Украины считаю нелогичным", – сказал Федорчук в интервью FanDay.net.

За весь сезон 2022/23 Андрей Пятов выходил на поле только однажды в игре с "Вересом" (2:0), это было еще 9 ноября прошлого года.

Ранее назначение Ротаня в национальную команду раскритиковал Мирон Маркевич. Надо сказать, что Руслан Ротань сейчас тренирует одновременно три команды.