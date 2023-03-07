Пятов, як Пугачова: голкіпера "Шахтаря" висміяли за виклик до збірної

Воротар цього сезону зіграв один матч

Напередодні виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань назвав футболістів, які готуватимуться до відбірного матчу Євро-2024 з Англією.

Відомий український тренер Олег Федорчук залишився незадоволеним викликом до збірної голкіпера "Шахтаря" Андрія Пятова. Воротар уже оголошував про завершення кар’єри, але потрапив до резервного списку на поєдинок із збірною Англії.

Федорчук припустив, що Ротань викликав Пятова через те, що голкіперу треба з якогось приводу з’їздити до Лондона.

"Алла Пугачова теж закінчувала кар’єру, причому чотири рази. А вже скільки Поплавський йшов зі сцени! Може, Пятову треба з’їздити до Лондона, щось купити.

Я взагалі не пам’ятаю випадку, щоб викликали третього воротаря якогось клубу. Варто футболісту не грати протягом місяця, він уже втрачає кондицію. Тому рішення викликати Пятова до збірної України вважаю нелогічним", – сказав Федорчук в інтерв’ю FanDay.net.

За весь сезон 2022/23 Андрій Пятов виходив на поле лише одного разу у грі з "Вересом" (2:0), це було ще 9 листопада минулого року.

Раніше призначення Ротаня в національну команду розкритикував Мирон Маркевич. Треба сказати, що Руслан Ротань зараз тренує одночасно три команди.