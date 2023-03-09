"Шахтер" - "Фейеноорд": онлайн матча Лиги Европы

Первый поединок 1/8 финала пройдет в Варшаве

Единственный представитель Украины в еврокубках донецкий "Шахтер" в четверг, 9 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником "горняков" будет голландский "Фейеноорд".

Битва двух обладателей Кубка УЕФА пройдет в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Начало в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Фейеноорд" с видеоповторами голов.

Путь в 1/8 финала

"Шахтер" занял третье место в своей группе Лиги чемпионов УЕФА после мадридского "Реала" и "Лейпцига".

В первом стыковом матче "Шахтер" одолел "Ренн" в Варшаве — 2:1, а ответной встрече "горняки" уступали 0:2 и спаслись лишь в компенсированное ко второму добавленному тайму время. В результате пришлось проводить серию пенальти, в которой победили гости — 5:4.

"Фейеноорд", который в прошлом сезоне уступил в финале первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА, занял первое место в группе F, где все четыре команды набрали по восемь очков. По дополнительным показателем голландцы обошли "Митьюлланд", "Лацио" и "Штурм".

История встреч

Команды лишь раз играли между собой в турнирах УЕФА — на групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18. "Шахтер" выиграл 2:1 в Роттердаме и 3:1 в Харькове, сообщает УЕФА.

Цитаты

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич: "Фейеноорд" — топовая. Он был первым в своей группе Лиги Европы, лидирует в национальном чемпионате. Мы очень уважаем их и ждем трудного матча. Можно сказать, что они — фавориты. Но мы будем сражаться до конца. Будем верить, что чудо может случиться еще раз".

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот: "Мы сыграем против сильного соперника. Для нас не проблема, что первый матч мы проведем на выезде. Тем более они играют не в своей стране — по ужасной причине. Мне кажется, что всем нравится играть дома, ведь ты хочешь, чтобы тебя поддерживали твои болельщики. В другой стране стадион, вероятно, не будет заполнен их собственными болельщиками".

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит противостояния клуб из Нидерландов. Котировки на матч: победа "Шахтера" — 3,00, ничья — 3,55, победа "Фейеноорда" — 2,27. Коэффициент на выход в четвертьфинал: 1,35 — на "Фейеноорд", 3,21 — на "Шахтер".

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги Европы на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" провернул трансфер футболиста из Таджикистана Хусрава Тоирова, который выступает на позиции Михаила Мудрика, проданного в "Челси".