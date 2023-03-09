"Шахтар" — "Феєнорд": онлайн матчу Ліги Європи

Перший поєдинок 1/8 фіналу пройде у Варшаві

Єдиний представник України у єврокубках донецький "Шахтар" у четвер, 9 березня, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником "гірників" буде голландський "Феєнорд".

Битва двох володарів Кубка УЄФА пройде у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Початок о 22:00 за київським часом.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Феєнорд" з відеоповторами голів.

Шлях до 1/8 фіналу

"Шахтар" посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів УЄФА після мадридського "Реала" та "Лейпцига".

У першому стиковому матчі "Шахтар" здолав "Ренн" у Варшаві — 2:1, а в зустрічі у відповідь "гірники" поступалися 0:2 і врятувалися лише в компенсований до другого доданого тайму час. В результаті довелося проводити серію пенальті, у якій перемогли гості – 5:4.

"Феєнорд", який минулого сезону поступився у фіналі першого розіграшу Ліги конференцій УЄФА, посів перше місце в групі F, де всі чотири команди набрали по вісім очок. За додатковим показником голландці обійшли "Мітьюлланд", "Лаціо" та "Штурм".

Історія зустрічей

Команди лише раз грали між собою у турнірах УЄФА – на груповому етапі Ліги чемпіонів-2017/18. "Шахтар" виграв 2:1 у Роттердамі та 3:1 у Харкові, повідомляє УЄФА.

Цитати

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич : "Феєноорд" — топова. Він був першим у своїй групі Ліги Європи, лідирує у національному чемпіонаті. Ми дуже поважаємо їх і чекаємо на важкий матч. Можна сміливо сказати, що вони — фаворити. Але ми битимемося до кінця. Будемо вірити, що диво може статися ще раз”.

Головний тренер "Феєнорда" Арне Слот: "Ми зіграємо проти сильного суперника. Для нас не проблема, що перший матч ми проведемо на виїзді. Тим більше, вони грають не у своїй країні — з жахливої причини. Мені здається, що всім подобається грати вдома, адже ти хочеш, щоб тебе підтримували твої вболівальники".

Хто фаворит

У букмекерських конторах лідер протистояння клуб із Нідерландів. Котирування на матч: перемога "Шахтаря" — 3,00, нічия — 3,55, перемога "Феєнорда" — 2,27. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: 1,35 — на "Феєнорд", 3,21 — на "Шахтар".

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги Європи на території України є компанії Megogo та Volia TV.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" провернув трансфер футболіста з Таджикистану Хусрава Тоїрова, який виступає на позиції Михайла Мудрика, проданого в "Челсі".