"Шахтар" — "Фейєнорд": букмекери заінтригували прогнозом на матч Ліги Європи

Гірники є аутсайдерами протистояння

У четвер, 9 березня, "Шахтар", який днями забив сім голів "Металісту-1925", проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти нідерландського "Феєнорда".

На думку букмекерів, у Гірників мало шансів на успіх у 2-матчевому протистоянні. Про це повідомляє"Парі-Матч".

На перемогу Гірників можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,87-3,00. Водночас тріумф гостей трохи ймовірніший — коефіцієнт 2,27-2,41. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,40-3,55. Додамо, що шанси на вихід у чвертьфінал, на думку аналітиків, вищі у нідерландців: коефіцієнт 1,35 — за "Феєнорд" проти 3,21 — за Гірників.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Шахтар" — "Фейєнорд"

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 2,95 — нічия 3,55 — перемога "Феєнорда" 2,41)

William Hill: (3,00 — 3,40 — 2,30)

Bwin: (2,87 — 3,50 — 2,27)

Матч "Шахтар" — "Феєнорд" покажуть в Україні в прямому ефірі.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" у стиковому раунді Ліги Європи розправився з французьким "Ренном". Гірникам допоміг автогол на 119-й хвилині матчу.