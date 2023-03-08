"Шахтар" — "Феєнорд": де і коли дивитися матч Ліги Європи

Донецький клуб зіграє домашній матч у Варшаві

У четвер, 9 березня, донецький "Шахтар", який у стиковому раунді Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 пройшов французький "Ренн", зіграє у другому раунді плей-офф з нідерландським "Феєнордом".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перший матч 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" — "Феєнорд" відбудеться у Варшаві (Польща) на стадіоні "Війська Польського". "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, під час якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти поєдинку. Гра-відповідь між командами пройде в Нідерландах 16 березня.

Нагадаємо, днями донеччани видали чудову гру проти "Металіста-1925" у чемпіонаті України, забивши сім голів у ворота харків’ян. Крім того, донеччани розправилися над "Минаєм", попри помилку Анатолія Трубіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" провернув трансфер футболіста з Таджикистану Хусрава Тоїрова, який виступає на позиції Михайла Мудрика, проданого Гірниками в "Челсі" (Лондон).