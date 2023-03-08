"Шахтер" - "Фейеноорд": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Донецкий клуб сыграет домашний матч в Варшаве

В четверг, 9 марта, донецкий "Шахтер", который в стыковом раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 прошел французский "Ренн", сыграет во втором раунде плей-офф с нидерландским "Фейеноордом".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первый матч 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" — "Фейеноорд" состоится в Варшаве (Польша) на стадионе "Войска Польского". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты поединка. Ответная игра между командами пройдет в Нидерландах 16 марта.

Напомним, на днях дончане выдали прекрасную игру против "Металлиста-1925" в чемпионате Украины, забив семь голов в ворота харьковчан. Кроме того, дончане расправились над "Минаем", несмотря на ошибку Анатолия Трубина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" провернул трансфер футболиста из Таджикистана Хусрава Тоирова, который выступает на позиции Михаила Мудрика, проданного Горняками в "Челси" (Лондон).