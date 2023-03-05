"Шахтер" разобрал на молекулы "Металлист-1925", Ракицкий забил феноменальный гол (видео)

Горняки добыли впечатляющую победу

В воскресенье, 5 марта, "Металлист-1925" в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 принимал "Шахтер".

Встреча, прошедшая во Львове на одноименной арене завершилась разгромной победой Горняков со счетом 7:0. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

За дончан голами отметились Александр Зубков (дубль), Богдан Михайличенко, Лассина Траоре, Ігорь Курило (автогол), Иван Петряк и Ярослав Ракицкий. К слову, гол Ракицкого наверняка порадовал болельщиков. Центрбек прошел с мячом от центрального круга и мощным выстрелом из-за пределов штрафной попал под перекладину.

Видеообзор матча "Металлист-1925" — "Шахтер":

Эта победа позволила дончанам догнать по очкам "Днепр-1" в турнирной таблице УПЛ, "Металлист-1925" — восьмой.

Напомним, в 16-м туре произошла настоящая сенсация. Киевское "Динамо" умудрилось по всем статьям проиграть "Ингульцу". Тем не менее в стане Бело-синих считают, что в поражении виноваты женщины.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" приобрел футболиста на позицию Михаила Мудрика.