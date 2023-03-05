"Шахтар" розібрав на молекули "Металіст-1925", Ракицький забив феноменальний гол (відео)

Гірники здобули вражаючу перемогу

У неділю, 5 березня, "Металіст-1925" у рамках матчу 16-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 приймав "Шахтар".

Зустріч, що відбулася у Львові на однойменній арені, завершилася розгромною перемогою Гірників з рахунком 7:0. Про це повідомляє офіційний сайт донецької команди.

За донеччан голами відзначилися Олександр Зубков (дубль) , Богдан Михайличенко, Лассіна Траоре, Ігор Курило (автогол), Іван Петряк та Ярослав Ракицький. До слова, гол Ракицького точно порадував уболівальників. Центрбек пройшов з м’ячем від центрального кола і потужним пострілом з-за меж штрафного поцілив під поперечину.

Відеоогляд матчу "Металіст-1925" — "Шахтар":

Ця перемога дозволила донеччанам наздогнати за очками "Дніпро-1" у турнірній таблиці УПЛ, "Металіст-1925" — восьмий.

Нагадаємо, у 16-му турі сталася справжня сенсація. Київське "Динамо" примудрилося за всіма статтями програти "Інгульцю". Проте в стані Біло-Синіх вважають, що в поразці винні жінки.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" придбав футболіста на позицію Михайла Мудрика.