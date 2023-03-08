"Шахтер" - "Фейеноорд": букмекеры заинтриговали прогнозом на матч Лиги Европы

Горняки являются аутсайдерами противостояния

В четверг, 9 марта, "Шахтер", который на днях забил семь голов "Металлисту-1925", проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против нидерландского "Фейеноорда".

По мнению букмекеров, у Горняков мало шансов на успех в 2-матчевом противостоянии. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На победу Горняков можно сделать ставку с коэффициентом 2,87-3,00. В то же время триумф гостей немного вероятнее — коэффициент 2,27-2,41. Ничья оценивается коэффициентом 3,40-3,55. Добавим, что шансы на выход в четвертьфинал, по мнению аналитиков, выше у нидерландцев: коэффициент 1,35 — за "Фейеноорд" против 3,21 за — Горняков.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Шахтер" — "Фейеноорд"

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 2,95 — ничья 3,55 — победа "Фейеноорда" 2,41)

William Hill: (3,00 — 3,40 — 2,30)

Bwin: (2,87 — 3,50 — 2,27)

Матч "Шахтер" — "Фейеноорд" покажут в Украине в прямом эфире.

Напомним, донецкий "Шахтер" в стыковом раунде Лиги Европы расправился с французским "Ренном". Горнякам помог автогол на 119-й минуте.