Хапав дівчат за груди та знімав штани: новий секс-скандал у футболі

П’яний Кайл Вокер не контролював себе у барі

Скандали на сексуальному ґрунті захлеснули футбол. Дані Алвес уже сидить у в’язниці за зґвалтування, проти Ашрафа Хакімі йде слідство. До цієї компанії додався Кайл Вокер.

Як пише The Sun, захисник "Манчестер Сіті" відпочивав у барі. Футболіст перебрав з алкоголем і почав чіплятися до жінок. Одну з дівчат він ухопив за груди, перед другою приспустив штани.

Вокера можуть звинуватити в непристойній поведінці та сексуальному домаганні, що загрожує в’язницею.

Кайл Вокер одружений з Енні Кілнер, вони виховують трьох дітей. Але пара мала паузу у відносинах. Подружжя розлучилося після того, як футболіст загуляв з іншою жінкою, яка пізніше народила йому дитину. Але згодом Кайл помирився з Енні і пара знову почала жити разом.

Кайлу Вокеру 32 роки. З "МанСіті" він чотири рази вигравав чемпіонат Англії, а із національною командою став срібним призером Євро-2020.

Нагадаємо, що сина ексфорварда "Шахтаря" підозрюють у груповому зґвалтуванні. Раніше ми повідомляли, що зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування.