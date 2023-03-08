Хватал девушек за грудь и снимал штаны: новый секс-скандал в футболе

Пьяный Кайл Уокер не контролировал себя в баре

Скандалы на сексуальной почве захлестнули футбол. Дани Алвес уже сидит в тюрьме за изнасилование, против Ашрафа Хакими идет следствие. К этой компании добавился Кайл Уокер.

Как пишет The Sun, защитник "Манчестер Сити" отдыхал в баре. Футболист перебрал с алкоголем и начал приставать к женщинам. Одну из девушек он ухватил за грудь, перед второй приспустил штаны.

Уокера могут обвинить в непристойном поведении и в сексуальном домогании, что грозит тюрьмой.

Кайл Уокер женат на Энни Килнер, они воспитывают троих детей. Но у пары была пауза в отношениях. Супруги расстались после того, как футболист загулял с другой женщиной, которая позже родила ему ребенка. Но со временем Кайл помирился с Энни и пара снова начала жить вместе.

Кайлу Уокеру 32 года. С "МанСити" он четыре раза выигрывал чемпионат Англии, а с национальной командой стал серебряным призером Евро-2020.

Напомним, что сына экс-форварда "Шахтера" подозревают в групповом изнасиловании. Ранее мы сообщали, что звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование.