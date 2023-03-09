"Шахтер" скоро вылетит из Лиги Европы: суперкомпьютер назвал победителя турнира

Самые высокие шансы взять евротрофей у "Арсенала"

В четверг, 9 марта, пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка "Шахтер" — "Фейеноорд".

Недавно эксперты компании BettingExpert опубликовали расчеты суперкомпьютера, который предсказал победу лондонского "Арсенала" в чемпионате Англии.

И вот новый прогноз BettingExpert, на этот раз на победителя Лиги Европы. И снова здесь фаворит "Арсенал". Компьютер оценил шансы лондонского клуба выиграть трофей в 22%. Чуть меньше у "Манчестер Юнайтед" (20,8%), пишет The Sun.

А вот в украинский клуб "железяка" не верит. Шансы "Шахтера" выиграть Лигу Европы оцениваются в 1,5%. Хуже только бельгийский "Юнион" (0,9%) и венгерский "Ференцварош" (0,5%).

Что касается, конкретного противостояния в 1/8 финала, то шансы донецкого клуба пройти "Фейеноорд" — 27%, выйти в полуфинал – 7,2%, добраться до финала – 2,8%.

"Телеграф" сообщал, что "Шахтер" провернул трансфер футболиста из Таджикистана Хусрава Тоирова, который выступает на позиции Михаила Мудрика, проданного в "Челси".

Ранее футболист сборной Украины впервые рассказал, как вырубил россиянина в Турции.