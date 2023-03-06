Чемпионство и позор: компьютер предсказал будущее украинцам в АПЛ

Ученые смоделировали концовку английской Премьер-лиги

После завершения 26-го тура чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" разгромил "МЮ", суперкомпьютер просчитал, как будут дальше развиваться дела в АПЛ.

Как пишет FanDay, ученые из Bettingexpert приняли во внимание множество статистических метрик и запустили моделирование 100 000 раз, чтобы определить наиболее вероятные сценарии.

Согласно расчетам, чемпионом Англии станет "Арсенал" Александра Зинченко. Вероятность такого исхода оценивается – в 77,7%.

"Челси" Михаила Мудрика предсказывают десятое место по итогам сезона. Их шансы попасть хотя бы в топ-6 оценивают – в 1,1%. В шансы попадания "синих" в топ-4 не верят абсолютно. То есть, Мудрик останется без еврокубков если "Челси" не выиграет Лигу чемпионов. Кстати, 7 марта в 1/8 ЛЧ "Челси" играет с "Боруссией" Дортмунд.

К сожалению, "Эвертону" Виталия Миколенко и "Борнмуту" Ильи Забарного прогнозируют вылет. Вероятность покинуть АПЛ для "Эвертона" составляет – 60,9%. Шансы на такой исход для "Борнмута" — 67,3%.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ранее мы писали, что Михаил Мудрик отметился омерзительным поступком в поединке АПЛ.