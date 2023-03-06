Чемпіонство та ганьба: комп’ютер передбачив майбутнє українцям в АПЛ

Вчені змоделювали закінчення англійської Прем’єр-ліги

Після завершення 26-го туру чемпіонату Англії, в якому "Ліверпуль" розгромив "МЮ", суперкомп’ютер прорахував, як далі розвиватимуться справи в АПЛ.

Як пише FanDay, вчені з Bettingexpert взяли до уваги безліч статистичних метрик і запустили моделювання 100 000 разів, щоб визначити найімовірніші сценарії.

Згідно з розрахунками, чемпіоном Англії стане "Арсенал" Олександра Зінченка. Імовірність такого результату оцінюється у 77,7%.

"Челсі" Михайла Мудрика пророкують десяте місце за підсумками сезону. Їхні шанси потрапити хоча б у топ-6 оцінюють – у 1,1%. У шанси потрапляння "синіх" у топ-4 не вірять абсолютно. Тобто Мудрик залишиться без єврокубків, якщо "Челсі" не виграє Лігу чемпіонів. До речі, 7 березня в 1/8 ЛЧ "Челсі" грає з "Боруссією" Дортмунд.

На жаль, "Евертону" Віталія Миколенка та "Борнмуту" Іллі Забарного прогнозують виліт. Імовірність залишити АПЛ для "Евертона" становить 60,9%. Шанси на такий результат для "Борнмуту" — 67,3%.

Турнірна таблиця чемпіонату Англії

Раніше ми писали, що Михайло Мудрик відзначився огидним вчинком у поєдинку АПЛ.