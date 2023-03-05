"Ліверпуль" здобув найбільшу перемогу над "Ман Юнайтед" в історії: відео погрому

"Манчестер Юнайтед" зазнав нищівної поразки

У неділю, 5 березня, у Ліверпулі відбувся суперматч "Ліверпуль" — "Манчестер Юнайтед". Напередодні манкуніанці вибили "Барселону" із Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч 26 туру чемпіонату Англії відбулася на стадіоні "Енфілд" і завершилася з рахунком 7:0 на користь "Ліверпуля". Про це повідомляє прес-служба мерсисайдців у Twitter.

У матчі вболівальники побачили одразу три дублі. По два голи на свій рахунок записали Коді Гакпо, Дарвін Нуньєс та Мохаммед Салах. Ще одне взяття воріт на рахунку Роберто Фірміно.

Відеоогляд матчу "Ліверпуль" — "Ман Юнайтед":

До речі, перемога "Ліверпуля" над МЮ з рахунком 7:0 – найбільша для мерсисайдців в історії цього протистояння. Крім того, для манкуніанців це найбільша поразка з 1931 року — тоді команда поступилася "Вулвергемптону" з ідентичним рахунком.

Нагадаємо, "Ман Юнайтед" у 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти "Бетісу". "Ліверпуль", у свою чергу, зазнав болісної поразки від "Реала" у Лізі чемпіонів. Гра-відповідь з мадридцями відбудеться 15 березня.