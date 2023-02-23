"МЮ" — "Барселона": онлайн суперматчу Ліги Європи

Гранди футболу борються за другий за значимістю єврокубок

У четвер, 23 лютого, у Лізі Європи пройде матч, який легко затьмарить більшість поєдинків Ліги чемпіонів. На "Олд Траффорд" зіграють "Манчестер Юнайтед" та "Барселона". У першому поєдинку було зафіксовано бойову нічию — 2:2.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "МЮ" — "Барселона" з відеоповторами голів.

Також 23 лютого зіграють два українські клуби в єврокубках:

Шлях у плей-офф

"Барселона" опустилася до Ліги Європи з Ліги чемпіонів. Там каталонці посіли третє місце у групі після "Баварії" та "Інтера".

"Манчестер Юнайтед" посів друге місце у групі Ліги Європи. За різницею м’ячів англійці пропустили "Реал Сосьєдад".

Історія зустрічей

Як пише УЄФА, клуби добре знайомі один з одним. До цього протистояння "Барселона" шість разів обіграла "МЮ" за трьох поразок, різниця м’ячів — 24:15 на користь каталонців. "Барса" перемагала "МЮ" у фіналах Ліги чемпіонів 2009 та 2011 років. При цьому "Юнайтед" двічі проходив каталонський клуб у двоматчевих протистояннях за одного такого успіху у суперника.

У фіналі ЛЧ-2009 "Барса" перемогла 2:0 завдяки голам Самюеля Ето’О та Мессі. У вирішальному матчі 2011 року каталонська команда взяла гору 3:1. У переможців відзначилися Педро Родрігес (двічі) та Давид Вілья, у "МЮ" — Уейн Руні. В обох матчах "Барсу" представляли її сьогоднішній капітан Серхіо Бускетс та нинішній головний тренер Хаві Ернандес.

"Юнайтед" обіграв "Барсу" у фіналі Кубка кубків 1991 року у Роттердамі. Колишній форвард каталонців Марк Х’юз забив два м’ячі і "МЮ" виграв 2:1.

Тиждень тому у столиці Каталонії було зафіксовано нічию — 2:2.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит англійський клуб. Ось котирування кількох компаній.

Парі-Матч: перемога "МЮ — 2,20, нічия — 3,50, перемога Барселони" — 3,10.

WilliamHill: перемога "МЮ" — 2,25, нічия — 3,40, перемога "Барселони" — 3,10.

SkyBet: перемога "МЮ" — 2,10, нічия — 3,50, перемога "Барселони" — 3,00.

Щодо коефіцієнтів на вихід у наступний раунд, то вони такі: "МЮ" — 1.68, "Барселона" — 2.38.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги Європи на території України є компанії Megogo та Volia TV.