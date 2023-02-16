"Барселона" – "МЮ": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Битва грандів світового футболу

У четвер, 16 лютого, у Лізі Європи пройде матч, який би прикрасив фінал Ліги чемпіонів. На "Камп Ноу" зіграють "Барселона" та "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок пройде у столиці Каталонії та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "МЮ" з відеоповторами голів.

До речі, слідкуйте також за матчем Ліги Європи "Ренн" — "Шахтар".

Шлях у плей-офф

"Барселона" опустилася до Ліги Європи з Ліги чемпіонів. Там каталонці посіли третє місце у групі після "Баварії" та "Інтера".

"Манчестер Юнайтед" посів друге місце у групі Ліги Європи. За різницею м’ячів англійці пропустили "Реал Сосьєдад".

Історія зустрічей

Як пише УЄФА, клуби добре знайомі один з одним. "Барселона" шість разів обіграла "МЮ" за трьох поразок, різниця м’ячів — 24:15 на користь каталонців. "Барса" перемогла у чотирьох останніх очних матчах, включаючи фінали Ліги чемпіонів 2009 та 2011 років. При цьому "Юнайтед" двічі проходив каталонський клуб у двоматчевих протистояннях за одного такого успіху у суперника.

"Барселона" вибила "МЮ" у чвертьфіналі ЛЧ-2018/19, перемігши 1:0 на "Олд Траффорд" (автогол Люка Шоу) та 3:0 на "Камп Ноу" (двічі відзначився Ліонель Мессі та один раз — Філіппе Коутіньо).

У фіналі ЛЧ-2009 "Барса" перемогла 2:0 завдяки голам Самюеля Ето’О та Мессі. У вирішальному матчі 2011 року каталонська команда взяла гору 3:1. У переможців відзначилися Педро Родрігес (двічі) та Давид Вілья, у "МЮ" — Уейн Руні. В обох матчах "Барсу" представляли її сьогоднішній капітан Серхіо Бускетс та нинішній головний тренер Хаві Ернандес.

"МЮ" не обігравав "Барселону" після перемоги у півфіналі ЛЧ-2007/08. Єдиний гол у двох матчах тоді забив Пол Скоулз. Півзахисник вразив ворота у матчі-відповіді на "Олд Траффорд". У першій зустрічі на "Камп Ноу" Кріштіану Роналду не реалізував пенальті.

"Барса" ніколи не програвала "МЮ" вдома — три перемоги та дві нічиї. Каталонці зберегли ворота на замку у чотирьох із п’яти цих матчів. Окремо стоїть нічия 3:3 на груповому етапі ЛЧ-1998/99. Команда Алекса Фергюсона того сезону взяла головний трофей, перемігши "Баварію" 2:1 у знаменитому фіналі на "Камп Ноу".

"Барселона" завдала "МЮ" найбільшої поразки в Лізі чемпіонів. "Блауграна" забили манкуніанцям чотири м’ячі без відповіді в матчі групового етапу в сезоні 1994/95. Христо Стоїчков зробив дубль.

"Юнайтед" обіграв "Барсу" у фіналі Кубка кубків 1991 року у Роттердамі. Колишній форвард каталонців Марк Х’юз забив два м’ячі і "МЮ" виграв 2:1.

Хто фаворит

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Парі-Матч: перемога "Барселони" — 1,70, нічия — 3,80, перемога "МЮ" — 4,60.

WilliamHill: перемога "Барселони" — 1,75, нічия — 3,75, перемога "МЮ" — 4,50.

SkyBet: перемога "Барселони" — 1,67, нічия — 3,80, перемога "МЮ" — 4,50.

Де дивитись

Традиційно Лігу Європи на територію України транслює платформа Megogo.

Також 16 лютого в Лізі конференцій буде зіграно поєдинок АЕК — "Дніпро-1": онлайн-трансляція матчу йде на нашому сайті.