"Барселона" - "МЮ": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Битва грандов мирового футбола

В четверг, 16 февраля, в Лиге Европы пройдет матч, который бы украсил финал Лиги чемпионов. На "Камп Ноу" сыграют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Поединок пройдет в столице Каталонии и начнется в 19:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "МЮ" с видеоповторами голов.

Кстати, следите также за матчем Лиги Европы "Ренн" — "Шахтер".

Путь в плей-офф

"Барселона" опустилась в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Там каталонцы заняли третье место в группе после "Баварии" и "Интера".

"Манчестер Юнайтед" занял второе место в группе Лиги Европы. По разнице мячей англичане пропустили "Реал Сосьедад".

История встреч

Как пишет УЕФА, клубы хорошо знакомы друг с другом. "Барселона" шесть раз обыграла "МЮ" при трех поражениях, разница мячей — 24:15 в пользу каталонцев. "Барса" победила в четырех последних очных матчах, включая финалы Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов. При этом "Юнайтед" дважды проходил каталонский клуб в двухматчевых противостояниях при одном подобном успехе у соперника.

"Барселона" выбила "МЮ" в четвертьфинале ЛЧ-2018/19, победив 1:0 на "Олд Траффорд" (автогол Люка Шоу) и 3:0 на "Камп Ноу" (дважды отличился Лионель Месси и один — Филиппе Коутиньо).

В финале ЛЧ-2009 "Барса" победила 2:0 благодаря голам Самюэля Это'О и Месси. В решающем матче 2011 года каталонская команда взяла верх 3:1. У победителей отличились Педро Родригес (дважды) и Давид Вилья, у "МЮ" — Уэйн Руни. В обоих матчах "Барсу" представляли ее сегодняшний капитан Серхио Бускетс и нынешний главный тренер Хави Эрнандес.

"МЮ" не обыгрывал "Барселону" после победы в полуфинале ЛЧ-2007/08. Единственный гол в двух матчах тогда забил Пол Скоулз. Полузащитник поразил ворота в ответном матче на "Олд Траффорд". В первой встрече на "Камп Ноу" Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

"Барса" никогда не проигрывала "МЮ" дома — три победы и две ничьих. Каталонцы сохранили ворота на замке в четырех из пяти этих матчей. Особняком стоит ничья 3:3 на групповом этапе ЛЧ-1998/99. Команда Алекса Фергюсона в том сезоне взяла главный трофей, победив "Баварию" 2:1 в знаменитом финале на "Камп Ноу".

"Барселона" нанесла "МЮ" самое крупное поражение в Лиге чемпионов. "Блауграна" забили манкунианцам четыре безответных мяча в матче группового этапа в сезоне 1994/95. Христо Стоичков сделал дубль.

"Юнайтед" обыграл "Барсу" в финале Кубка кубков 1991 года в Роттердаме. Бывший форвард каталонцев Марк Хьюз забил два мяча, и "МЮ" выиграл 2:1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит испанский клуб. Вот котировки нескольких компаний.

Пари-Матч: победа "Барселоны" — 1,70, ничья — 3,80, победа "МЮ" — 4,60.

WilliamHill: победа "Барселоны" — 1,75, ничья — 3,75, победа "МЮ" — 4,50.

SkyBet: победа "Барселоны" — 1,67, ничья — 3,80, победа "МЮ" — 4,50.

Где смотреть

Традиционно Лигу Европы на территории Украины транслирует платформа Megogo.

Также 16 февраля в Лиге конференций будет сыгран поединок АЕК — "Днепр-1": онлайн-трансляция матча идет на нашем сайте.